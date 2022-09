De Muziekpas maakt verbinding met mensen met dementie en laat ze herinneren wie ze echt waren of zijn

“Wij zijn heel fier op dit project,” zegt ergotherapeut en referentiepersoon dementie, Inge Reekmans. “De aanpak is volledig nieuw en daarom krijgen medewerkers van Zorg Stekene via Project Odette van hogeschool Odisee een opleiding om het gesprek over de Muziekpas goed te kunnen begeleiden. Samen met hen proberen we alles in een goed werkend platform te gieten zodanig dat dit project kan uitgerold worden naar de thuiszorg en naar andere WZC’s”.

“Het is zeker niet de bedoeling dat we daar geld op winnen,” vult Klaartje Pauwels aan. “Het is de bedoeling om het zo breed mogelijk te gaan verspreiden zodanig dat het zo vaak mogelijk kan gebruikt worden en we op die manier heel veel mensen gelukkig kunnen maken.