Door de hoge energieprijzen zullen aardbeien volgend jaar later geoogst worden

Van minder aardbeien telen is geen sprake, want al het plantmateriaal is besteld. En daardoor ontstaat een nieuw probleem. In januari, februari en maart zullen er nog geen aardbeien rijp zijn doordat er niet gestookt wordt, maar die komen er dan in april, mei en juni bij. In het hoogseizoen krijg je dus een overproductie en dan bestaat het risico dat de prijzen instorten en de telers dus opnieuw de dupe worden. "De grote moeilijkheid is het plannen", zegt Frank Rooijen. "We zitten nu al 10, 15 jaar in een systeem waar je langzaam naartoe gewerkt hebt, en nu valt alles in duigen. Terug naar vroeger wordt het niet meer, want die serres staan er en die zijn beter uitgerust dan vroeger, maar we zullen gaan naar een seizoen van 7 à 8 maanden en niet van 12 maanden zoals het nu is."