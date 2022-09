Drempels maken vrijetijdsbesteding niet eenvoudig voor jongeren uit de jeugdzorg

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle is zich bewust van de problematiek en steunt een twintigtal projecten die vrijetijdsbesteding voor jongeren in kwetsbare situaties gemakkelijker moet maken. "Up en over de zulle" is zo’n project waarbij Ajko vzw (het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk) focust op drie sporen: het groepsgebeuren, individuele aanpak en exclusieve werking voor de jongere. Dit om de drempel te verlagen voor sommige jongeren in de jeugdhulp die in het reguliere aanbod willen stappen.