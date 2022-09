Duitse regering nationaliseert het noodlijdende gasbedrijf Uniper

Uniper is de grootste invoerder van gas in Duitsland én de belangrijkste klant van het Russische gasbedrijf Gazprom. Door de afgebouwde gasleveringen uit Rusland en de hogere prijzen lijdt Uniper zware verliezen. Geruchten over een nationalisering deden deze week al de ronde. Fortum heeft die geruchten nu bevestigd.

De deal bouwt voort op een reddingspakket dat in juli van dit jaar afgesproken werd. Concreet neemt de Duitse regering Berlijn 56 procent van het kapitaal van Fortum in Uniper over voor 500 miljoen euro en voert het een kaptaalverhoging door van 8 miljard euro. Daardoor zal de Duitse staat zowat 98,5 procent van Uniper in handen hebben.

De verliezen van Uniper waren danig gestegen door de verminderde gasleveringen vanuit Rusland aan Europese landen, een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Prijzen om huizen te verwarmen, elektriciteit op te wekken en fabrieken van energie te voorzien zijn de hoogte in geschoten. De vrees voor sluitingen en een recessie, nu de winter in aantocht is, is reëel.

Met de nationalisering wil Duitsland een domino-effect vermijden, waarbij na het omvallen van één energieleverancier meerdere sectorgenoten zouden volgen.