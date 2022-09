Energieprijzen vreten schoolbegroting op: onderwijskoepels vragen steun

Concreet vragen de onderwijskoepels van de Vlaamse regering de volledige indexering van de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs, in plaats van de huidige 60%. Ze willen ook een compensatie voor energie- en grondstof-intensieve opleidingen (zoals machineparken voor hout- of metaalbewerking in STEM-scholen of bakkersovens in een hotelschool). Bij de federale regering zou Vlaanderen een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6% moeten bepleiten, zoals sinds dit schooljaar ook voor aardgas van toepassing is. De Vlaamse regering zit vrijdag samen over de begroting.