Amerikaanse centrale bank trekt rente alweer fors op (met 0,75 procentpunt): waarom doet die dat? En gaan we dat hier ook voelen?

Het is de Amerikaanse centrale bank menens om de inflatie, de stijging van het algemene prijspeil, in de VS aan te pakken. Die ligt deze maand op maar liefst 8,3 procent. Inflatie is het gevolg van een mismatch tussen vraag en aanbod in een economie. "Opvallend is dat het hier niet gaat om een inflatie die wordt gestuwd door hoge energie- en voedselprijzen, zoals in Europa het geval is", zo legt professor monetaire economie Selien De Schryder (UGent) uit.