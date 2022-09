Megafusie tussen Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge zal dienstverlening niet verbeteren, zegt studie

In het voorjaar van 2022 lieten vier Hagelandse gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – samen een bestuurskrachtanalyse uitvoeren. Bestuurskracht is de capaciteit van een gemeentebestuur om zijn taken naar behoren uit te kunnen voeren. Het doel was na te gaan waar de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende gemeentebesturen zitten op bijvoorbeeld financieel of personeelsvlak. Het studiebureau formuleert nu voor elke gemeente adviezen om die lokale bestuurskracht in de toekomst te kunnen garanderen.