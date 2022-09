Gebouw van douane in Antwerpen ontruimd na ontvangst poederbrief

In Antwerpen is een gebouw van de douane deze namiddag ontruimd nadat er een brief met een verdacht wit poeder werd ontvangen. Dat bevestigt de federale overheidsdienst Financiën.



Zo'n 120 medewerkers moesten het kantoor in de Ellermansstraat verlaten. De FOD benadrukt dat de ontruiming slechts een standaard voorzorgsmaatregel is bij een dergelijk verdacht pakket.



Of iemand in contact kwam met het poeder is niet bekend. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de poederbrief mee te nemen voor analyse. De geëvacueerde medewerkers werden na de ontruiming naar huis gestuurd.