Politie ziet cocaïnegebruik in Leuven toenemen: "Drugs zijn op veel plaatsen aanwezig" 

De Leuvense politie maakt zich wel zorgen over de "normalisering" van druggebruik. "In sommige middens is het gebruik van softdrugs zoals cannabis blijkbaar de normaalste zaak. Sommige ouders vragen ons waarmee we ons bezighouden als we hun kind hebben betrapt op het bezit of gebruik van cannabis", weet Vranckx. "Daarom zetten we ook enorm veel in op voorkoming en begeleiding, met de bedoeling om de betrokken jongeren te overtuigen om ermee te stoppen."