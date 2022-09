Gerecht start onderzoek naar gesjoemel door ambtenaar met leegstandsbelastingen in Tongeren

Het Tongerse stadsbestuur startte in juli een intern onderzoek naar een ambtenaar die zou gesjoemeld hebben met het innen van leegstandsbelastingen. In augustus werd de man preventief geschorst. Gelijktijdig startte ook een gerechtelijk onderzoek. Dat moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd. Het gaat om een lopend onderzoek en daarom wil het parket voorlopig geen details kwijt. Zoals in veel andere steden en gemeenten moeten in Tongeren eigenaars van een woning die lange tijd blijft leegstaan een jaarlijkse belasting betalen, om zo de leegstand tegen te gaan en het woningaanbod te vergroten.