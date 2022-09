Wanneer je pensioen niet meer volstaat: "Rusthuisfactuur van bijna 2.600 euro, pensioen van 1.915 euro"

Diane weet dat ze niet de enige is. “Een vriendin van mij is al in de tachtig en woont in een zorgflat. Ze heeft 40 jaar lang gewerkt, maar heeft niet zoveel spaargeld. Zij kan dat huurgeld van 1.700 euro per maand gewoon niet betalen. De pensioenen en de kostprijs van de rusthuizen zijn niet in verhouding.”

Gelukkig heeft Diane zelf nog broers en zussen. “We zijn met vier, maar ook wij zijn intussen allemaal gepensioneerd. Natuurlijk zullen we zorgen dat mama niks tekort komt als dat nodig is. Maar we moeten ook voor onszelf kunnen zorgen als we ooit in een woonzorgcentrum terechtkomen. En we willen ook graag nog wat genieten van het leven zolang we kunnen, maar niemand met een normaal pensioen kan dat betalen.”