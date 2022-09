Bouw gestart van eerste groene datacenter in België, maar hoeveel energie verbruikt het internet? En kunnen we daar iets aan doen?

Het unieke aan het nieuwe centrum is dat die warmte volledig zal worden ingezet in de omringende gebouwen. "Het datacenter is onmiddellijk mee ontworpen binnen de gebiedsontwikkeling", zegt Van Moer. "Het is een verticaal center: geen breed gebouw op een grote akker, maar een hoog gebouw dat deel is van het hele Green Energy Park. We verwarmen de gebouwen in het domein".

In de hete zomerdagen is die warmte niet rechtstreeks nuttig, maar ook dan probeert het center duurzaam en circulair te werken. De hele kelder onder het gebouw is een opslagplaats voor regenwater, zodat er voldoende water is in droge periodes.