Brandweer plaatst escaperoom op Student Kick Off Gent: "Tips geven aan studenten want helft koten niet brandveilig"

"In de container wordt een brand nagebootst en de studenten moeten ontsnappen aan de brand. Ze kunnen dat pas tot een goed einde brengen als ze voldoende kennis hebben over hoe een blusapparaat werkt en hoe een brand te blussen. We hopen dat er zo veel mogelijk studenten ons spel komen spelen, want zo kunnen we hen ook tips geven, en hen vooral leren waar ze overal moeten op letten", zegt Margot Lefevere nog.



De escaperoom wordt volgende week de eerste keer gebruikt tijdens de Student Kick Off in Gent, dat is de welkomstdag voor alle studenten op het Sint-Pietersplein. Het is ook de bedoeling om nadien nog op andere evenementen de container te plaatsen om iedereen de nodige tips te geven rond brandveiligheid