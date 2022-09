Circulatieplan Vorst goedgekeurd, uitvoering over tien jaar gepland

“We blijven in rondjes draaien,” zegt Joris Vandecruys van actiegroep 1190/0, die ijvert voor meer verkeersveiligheid. “Er is al talloos overleg geweest in de buurt rond het Dudenpark, maar de ambitie is doorheen de jaren alleen maar afgezwakt. Moeten we nu nog eens tien jaar overleggen met handelaars en bewoners? Ik lees vooral veel beloftes, maar ze blijven vaag. Zullen die 7 kilometer fietspaden afgescheiden zijn en in twee richtingen? Komt er een fietspad langs de hele Rousseaulaan of maar een deel? We blijven in het ongewisse.”