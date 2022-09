Veel verkeershinder op E313 door gat in weg: "Spoedherstelling afgerond"

Op de E313 in Grobbendonk ter hoogte van de Netebrug, in de richting van Hasselt, is de rechterrijstrook tot iets voor 14 uur versperd geweest. Dat kwam doordat er een voeg van een brug hersteld moest worden. “Vorige week deden we enkele herstellingen aan die voeg, maar die gebeurden terwijl het regende", vertelt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Daardoor raakte de voeg weer snel beschadigd, en moest ze vandaag opnieuw hersteld worden."