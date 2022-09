Willen Russische reservisten wel gaan vechten in Oekraïne? Russische burgers reageren verdeeld na de toespraak van president Poetin

Het werd deze ochtend al snel duidelijk dat de televisietoespraak van de Russische president Vladimir Poetin ook in Rusland heel wat commotie veroorzaakte. Nadat Poetin verkondigde dat ongeveer 300.000 reservisten opgeroepen werden om te vechten in Oekraïne, probeerden velen het land in allerijl te ontvluchten. Vluchten die vanuit Rusland vertrokken naar het buitenland waren in een mum van tijd uitverkocht. De prijs van vliegtickets in Rusland schoot daardoor de lucht in tot 300.000 roebels (ongeveer 5.000 euro). Dat is vijf keer wat een gemiddeld vliegticket er kost. Veel mannen vreesden immers dat ze, omdat ze dienstplichtig waren, het land niet meer zouden kunnen verlaten.