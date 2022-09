Hoge energieprijzen en vertraagde leveringen stilaan problematisch voor de Limburgse bouwsector

Een sector die veel werk heeft in deze tijden, is die van de installateurs van verwarmingstechnieken. “Mensen willen allemaal zuiniger leven. Maar de vraag is te groot”, zegt Eric Motmans, een Limburgse installateur van verwarmingstechnieken. “Er was al een achterstand, en nu kan die helemaal niet meer bijgebeend worden.” Voor mensen die in een nieuwbouw trekken, kan dat problemen opleveren: “Voor hen installeren we tijdelijk elektrische verwarmingssystemen. Dat kost ons meer door de dubbele installatie, maar we kunnen mensen toch niet in de kou laten zitten?”