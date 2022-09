HOGENT leidt personeel en studenten op om sneller mentale problemen op te sporen: "Mogelijk extra zorgen door energiecrisis"

HOGENT voorziet dit academiejaar een traject voor personeelsleden en studenten om "poortwachter" te worden. Ze leren er sneller mentale problemen op te sporen. Zo wil HOGENT vlugger jongeren doorverwijzen die kopzorgen hebben. "We merken dat de coronacrisis blijvend impact heeft. Het aantal doorverwijzingen is exponentieel gestegen. Daarom willen we extra waakzaam zijn, zeker nu er ook een energiecrisis is. De impact op het mentale welzijn kennen we niet, maar we vrezen dat het voor kopzorgen zal zorgen", verklaart Isabelle Claeys van HOGENT. Soortgelijke projecten worden ook elders uitgerold, minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt er 700.000 euro voor vrij.