Twee mama's richten school op voor hoogbegaafde kinderen in Edegem: "Onze kinderen kunnen bijna nergens terecht"

In Edegem gaat volgende week de school Content Antwerpen voor hoogbegaafde kinderen van start. Mama's Caroline en Nathalie hebben zelf kinderen die hoogbegaafd zijn. "Er zijn wel mogelijkheden in Antwerpen om hen extra te ondersteunen, maar er is eigenlijk een plaatstekort. Daarom hebben we besloten om zelf een school op te richten", vertelt Jacobs aan Radio 2 in Antwerpen.