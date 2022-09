Huis volledig vernield na brand door houtkachel in Heusden-Zolder

Omstreeks twee uur vanochtend werd de brandweer gebeld met de melding dat er rook hing in een alleenstaande woning aan de Weg naar de Grauwe Steen in Heusden-Zolder. Eén van de bewoners was wakker geworden om naar het toilet te gaan en had zo de rook ontdekte. Maar toen de brandweer aankwam, bleek het om een uitslaande brand te gaan die in het hele huis woedde. De vlammen sloegen ook over naar een hele lading hooi die in de woning lag opgeslagen. Het was een hele klus om al het hooi uit het gebouw te halen.