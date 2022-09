James Webb-telescoop slaagt erin ringen van Neptunus vast te leggen

Neptunus fascineert onderzoekers sinds zijn ontdekking in 1846. De planeet bevindt zich 30 keer verder van de zon dan de aarde en draait in het meest afgelegen, donkere gebied van ons zonnestelsel. Op die afstand is de zon zo klein en zwak dat het middaguur op Neptunus vergelijkbaar is met een schemering op aarde.