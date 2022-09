Kanker komt niet vaker voor in de regio rond chemiebedrijf 3M dan elders in Vlaanderen

Er zijn in de buurt van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht niet meer mensen met kanker dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Kankerregister op vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook kankers die geassocieerd worden met blootstelling aan PFAS blijken niet meer voor te komen in de buurt van 3M dan gemiddeld in Vlaanderen.