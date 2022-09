Kinderen onthullen samen met Strijdersbond vredesduif aan wereldvredesvlam in Riemst

Op 21 september is het Internationale Dag van de Vrede. In Vroenhoven, in Riemst, hebben schoolkinderen daarom samen met de Nationale Strijdersbond de Vredesduif onthuld, in het bijzijn van schepen Christian Bamps (CD&V). De Vredesduif is een symbool dat is aangebracht op de Wereldvredesvlam aan de brug van Vroenhoven. Voor Celestin Steuperaert, regionaal directeur voor Limburg van de Nationale Strijdersbond, is dat heel belangrijk: "Vrede is een woord dat breder verspreid mag worden, zeker als je kijkt naar de situatie in Oekraïne. De locatie is ook symbolisch. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de brug van Vroenhoven een belangrijke rol gespeeld, daarom vind je hier sinds 2012 ook de Wereldvredesvlam terug."