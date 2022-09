Kunstenaar versiert gevel van kunstenhuis Z33 in Hasselt met linten: "Kunstencentrum verbinden met de rest van de stad"

Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Christian Bakalov. Vroeger werkte die in het Brigittinentheater in Brussel. Daar maakte hij al eerder een gelijkaardig kunstwerk: "Naast het theater was er een sociale woonwijk. De regisseur van het theater verbaasde er zich over dat de bewoners nooit de weg vonden naar het theater, ondanks dat ze er vlak naast woonden. Wat kunnen we doen om hen uit te nodigen om binnen te komen? Zo kwam ik op het idee van een fysieke link tussen het theatergebouw en de sociale woonwijk. En zo heb ik een doos met 100 lintjes gekocht en ben ik overal gaan aankloppen met de vraag of ze hun balkon wilden linken met mijn atelier. Ze nodigden me uit in hun huis. Zo ontstond er uiteindelijk letterlijk en figuurlijk een band tussen mijn atelier en de wijk."