Lokeren krijgt nieuw park: "Als er geen bezwaar komt, start de aanleg volgend jaar"

Lokeren had eerst plannen om op het terrein nieuwe woningen te bouwen, maar na inspraak van de buurtbewoners zijn de plannen gewijzigd en is er beslist om er een park van te maken. De stad heeft al verschillende parken en met de komst van het nieuwe park wordt de parkengordel uitgebreid. "We hebben een budget voorzien van meer dan 1 miljoen euro om het Spoelepark aan te leggen", zegt schepen Filip Liebaut." Alle mogelijk haalbare suggesties van de buurt hebben we opgenomen in onze plannen, zo komt er ook een speelplein en een hondenlosloopweide"