1 op de 3 luchtwassers in stallen haalt niet de beloofde stikstof uit de lucht: verwachten we te veel van technologie om uitstoot te verlagen?

In ons land berichtte vooral de krant De Standaard al uitgebreid over de staltechnieken, maar in Nederland wordt het debat intussen voor de rechtbank gevoerd. Twee weken geleden stelde de Raad van State in Nederland dat het “onzeker is of emissiearme melkveestallen in de praktijk doen wat ze beloven”. Twee stalsystemen - weliswaar geen luchtwassers - worden specifiek bekritiseerd, en de uitbreiding van drie melkveebedrijven in Utrecht werd meteen geschrapt.

Een studie van vier locaties van ons eigen landbouwinstituut ILVO, kwam tot gelijkaardige conclusies. Zij stelden vast dat de efficiëntie van emissiearme stalsystemen sterk afhangt van de context. Zo leest de conclusie: “De resultaten tonen dat deze emissiefactoren gepaard gaan met een grote onzekerheid, vooral te wijten aan de grote verscheidenheid in uitvoering van stallen en stalmanagement.”