Maaike Cafmeyer wint prijs voor haar krachtdadige inzet tegen grensoverschrijdend gedrag

Maaike Cafmeyer en Ella June Henrard mochten gisteren de Pi²-prijs ontvangen op het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres. De organisatie van het congres reikt al zo’n zes jaar een prijs uit voor psychiatrische innovatieve initiatieven. Dit jaar krijgen de twee actrices de Pi²-prijs voor hun "geweldloze, maar dappere en krachtdadige inzet tegen het onrecht van grensoverschrijdend gedrag. Daarmee hebben ze veel traumaslachtoffers een hart onder de riem gestoken", klinkt het.

De twee krijgen de prijs naar aanleiding van het proces tegen de televisiemaker Bart De Pauw. De Pauw verscheen vorig jaar voor de rechtbank in Mechelen voor stalking van 13 vrouwen, waaronder Maaike Cafmeyer en Elle-June Henrard. Cafmeyer raapte als eerste al haar moed samen en stapte naar de vertrouwenspersoon van VRT. De Pauw werd schuldig bevonden aan stalking van vijf vrouwen. Hij kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Na het proces tegen Bart De Pauw ziet Maaike Cafmeyer de prijs als een erkenning voor alle vrouwen die op het proces aanwezig waren. "Ik werd er stil van toen ik hoorde dat we de prijs kregen. Het is een ongelofelijk leed dat erkend wordt vanuit een groep mensen die weten wat traumagerelateerd leed kan veroorzaken. De prijs heeft zoveel deugd gedaan. Het is een positieve ster in het proces en we zijn trots dat we erkenning krijgen voor onze moed", vertelt Maaike Cafmeyer.