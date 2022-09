Franse president Macron scherp: "Landen die inval in Oekraïne niet veroordelen, aanvaarden dat sterkere buur hen mag binnenvallen"

Dat veel toespraken voor de Algemene Vergadering over de oorlog in Oekraïne zouden gaan of er naar zouden verwijzen, was enigszins te verwachten. Zeker de westerse leiders zullen de kans niet laten liggen om van hun toespraak gebruik te maken om de "Russische agressie" aan te klagen. Zo ook de Franse president Emmanuel Macron.

Macron richtte zich onder meer op de landen die de Russische invasie in Oekraïne nog niet veroordeeld hebben. Vooral in Afrika, Azië en het Midden-Oosten weigeren bepaalde landen dat te doen, vaak wegens economische banden met Rusland.

"Er zijn hier landen die een zekere neutraliteit behouden tegenover deze oorlog. Wel, ik zeg dat landen die de inval in Oekraïne niet veroordelen, zich vergissen en een historische verantwoordelijkheid dragen", zei de Franse president. "Wie nu geen standpunt inneemt, maakt zich onrechtstreeks schuldig aan steun voor het nieuwe imperialisme van Moskou."