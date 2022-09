Man steelt bankkaart van rechter die zijn zaak behandelt in Mechelen en gaat ermee winkelen

Begin dit jaar moest Moussa M. (30) uit Deurne voor de rechtbank in Mechelen verschijnen voor een geval van cybercriminaliteit. Op 7 januari - hij was nog maar enkele dagen vrij uit de gevangenis voor andere feiten - nam hij vlak voor de zitting een kijkje in het rechterslokaal. Daar stal hij de portemonnee en de magistratenkaart van de rechter, die zijn zaak even later zou behandelen. Hij ging er ook met de portemonnee van de conciërge van het gerechtsgebouw vandoor.