Met weinig eigen inbreng toch een huis kopen? Nieuwe formule "splitskopen" wil dat mogelijk maken

Concreet kan je in het begin dus alleen je woonst, en niet de grond kopen. Van Roey houdt die grond nog even in eigendom. Daardoor ligt je startinvestering zo’n 20 tot 25 procent lager dan normaal. Let wel op, zolang Van Roey eigenaar blijft van de grond zal je wel een maandelijkse vergoeding moeten betalen, een soort huur dus. Bovendien moet de grondwaarde binnen de zeven jaar wel vereffend worden.

"De verkoopprijs van de grond én de evolutie ervan in de tijd worden vastgelegd bij de aankoop van het huis. Je kan in die periode van zeven jaar beslissen om de grond aan te kopen of het geheel te verkopen. De grond wordt dan mee verkocht aan de volgende eigenaar. Vanaf dat moment vervalt meteen ook de maandelijkse 'huur' voor de grond", zegt Van Roey.