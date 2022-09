Moeder uit Herent zamelt geld in voor onderzoek naar kinderkanker: "Overlevingskansen moeten omhoog"

Het afgelopen jaar gaat het redelijk goed met het dochtertje van Barbara. Daarom wil ze nu geld inzamelen zodat andere kinderen met kanker in de toekomst nog beter behandeld kunnen worden. Dat doet Barbara tijdens de sponsorloop Run To Kick, dat nu zondag doorgaat in het Ossegempark in Laken. De opbrengst van de loopwedstrijd gaat naar onderzoek naar de behandeling van kinderkanker.