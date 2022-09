Reusachtige muurschildering op aula Pieter De Somer eert overleden KU Leuven-student Sanda Dia

Het werk is er uiteindelijk gekomen met de steun van de stad Leuven en de KU Leuven, hoewel de vrienden van Sanda daar aanvankelijk wat weigerachtig tegenover stonden. Maar dankzij de bemiddeling van All About Things kwam het er dan toch. All About Things is de organisator van het kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende en van verschillende andere street art-projecten in de rest van het land.