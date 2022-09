Hugo openhartig over Nicoles dementie: "Ik vind het zo erg als ik mijn geduld verlies, ze kan er niet aan doen"

Hij leest al een tijdje niets meer over alzheimer. "Daar ben ik mee gestopt. We zullen wel nog zien wat het leven brengt. Natuurlijk heb ik angst over hoe het zal aflopen. Colleke vraagt ook dikwijls hoelang ze nog zou krijgen. Ze is ook bezorgd over wat er met mij zal gebeuren. Graag zien dat is iets moois. Te graag zien is iets heel moeilijks."