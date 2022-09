Auteur Marc De Bel brengt boek uit over de grootste Romeinse schat ooit, gevonden door seizoenarbeiders uit Kruishoutem

Het verhaal over mannen uit Kruishoutem die een schat hebben gevonden verspreidt zich als een lopend vuurtje. Plots was de hele wereld geïnteresseerd in dé grootste Romeinse schat ooit. Zo zijn de sierraden, de munststukken wereldwijd verspreid geraakt. "Op een veiling bij Sotheby's is een munt zelfs geveild voor 650.000 euro. Dus, het is duidelijk dat het hier echt wel om een zeer waardevolle schat ging", zegt Marc De Bel nog. "Mijn verhaal is historisch juist, maar ik heb er wel een liefdesverhaal van gemaakt. Naast liefde gaat het in mijn boek ook over vriendschap, verraad en het is bovenop ook nog een spannend boek", zegt de auteur nog.

Het boek "Stiene van de Geitenhoek" wordt vandaag voorgesteld omdat het dag op dag een eeuw geleden is dat de seizoenarbeiders de Romeinse schat hebben gevonden.