Wannes De Roover is nieuwe campusagent van Antwerpen: "Hopelijk zien studenten mij niet als vijand, maar als aanspreekbare partner" 

Als campusagent wil Wannes De Roover de overlast beperken bij de start van het nieuwe academiejaar. "In de studentenbuurt wonen niet alleen studenten", vertelt hij. "In het verleden waren er heel wat klachten over geluidsoverlast. Daarom gaan we studenten tips geven om dat te voorkomen. Zo houden we bijvoorbeeld presentaties voor Erasmusstudenten, die vanuit het buitenland hier komen studeren. Zo zijn zij ook op de hoogte van de regels hier in Antwerpen. Daarnaast hebben we ook extra patrouilles in de studentenbuurt tijdens de eerste maanden van het academiejaar. Samen met wijkteam West zitten we op de Oudaan en kunnen we dus kort op de bal spelen."