Auto belandt op zijkant tegen woning in zone 30 in Turnhout

Rond 6.30 uur is een auto op een asverschuiving gebotst in de Nijverheidstraat, dat is een plek waar geparkeerde auto's van kant wisselen. Nadat de auto ook nog tegen een geparkeerde auto was gebotst, belandde hij op zijn zijkant tegen de gevel van een woning. De brandweer moest de bestuurder, een jonge vrouw, langs de koffer uit haar auto halen. Ze liep lichte verwondingen op en is overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele geparkeerde auto's raakten licht beschadigd.