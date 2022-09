Opnieuw nachtvissers betrapt aan Paalse Plas in Beringen

"Nachtvissers aan de Paalse Plas zijn al langer een probleem dat we voorlopig niet krijgen opgelost", zegt schepen van Recreatie Jessie De Weyer. "De stadswachten en lokale politie doen regelmatig controles aan de Plas, maar toch worden er de laatste maanden meer nachtvissers betrapt. Afgelopen nacht hebben ze zelfs 7 vissers betrapt. Veel van die vissers zijn buitenlanders die hier vissen komen vangen om op te eten, maar dat is verboden. De vissen uit de Plas moet je na je vangst terug in het water laten zodat de populatie in stand blijft en iedereen kan blijven vissen."