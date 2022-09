Opnieuw verdachte vaten gevonden in Westhoek: parket onderzoekt link met ontmantelde drugslabs

Dinsdag werd de brandweer Westhoek opgeroepen voor een milieuvervuiling in de Mangelaarstraat in Langemark-Poelkapelle. Ter plaatse werden een vijftigtal vaten gevonden die gedumpt waren in de gracht en mogelijk afkomstig zijn van een drugslab. De brandweer kreeg hulp van de Civiele Bescherming om te vaten op te ruimen.

“Bij mijn weten is dit de eerste keer dat wij in onze gemeente geconfronteerd worden met zo'n lozing. En blijkbaar zijn we in de regio de jongste weken niet de enige”, zegt de burgemeester van Langemark-Poelkapelle, Dominique Cool (N-VA). Het parket bevestigt de vondst en laat de vaten en de restinhoud ervan nu verder onderzoeken. Er wordt ook onderzocht of er een link is met eerdere, gelijkaardige ontdekkingen in de regio.