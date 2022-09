Aalsterse carnavalwereld neemt afscheid van Cyriel (95), de oudste voil jeanet

"Tussen de twee wereldoorlogen was er nog geen sociale zekerheid en moesten we 12 uur per dag werken", vertelde Cyriel enkele jaren geleden bij Radio2 Oost-Vlaanderen. "Maar dan was het carnaval en was het 'foert, we vliegen er eens in en we halen alles uit de kast om plezier te maken'. De haring verwijst naar de armoedige situatie van toen, maar ik was altijd fier en blij om mee te kunnen lopen in de stoet. Het begon samen met mijn vader en ik ben niet meer gestopt, want je blijft Aalstenaar tot in de kist." Cyriel liep voor het laatst mee in de stoet in 2016. "Het was goed geweest", liet hij toen optekenen.

Cyriel Troch stierf in het woonzorgcentrum Ten Rozen, waar hij al een tijdje verbleef.