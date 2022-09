"We mogen geen olie op het vuur gooien": Premier De Croo reageert op de dreigementen van Russische president Poetin

"Ik denk dat wij met de nodige rust moeten reageren", begint premier Alexander De Croo. "We mogen geen olie op het vuur gooien. We mogen niet provoceren." Aan de andere kant mogen we ons ook niet laten intimideren, vindt De Croo. "We moeten duidelijk zijn in onze positie en Oekraïne blijven steunen." De premier verwijst naar de wapens die België al naar Oekraïne zond. "België heeft al voor 55 miljoen aan wapens en middelen gegeven. We zullen dat blijven doen, in de domeinen waarin we sterk zijn." Deze ochtend raakte bekend dat het Verenigd Koninkrijk Belgische houwitser aankocht en naar Oekraïne zond omdat de Belgische overheid de vraagprijs te hoog vond.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Rusland dreigt om kernwapens in te zetten. "Een paar maanden geleden deed Rusland dat ook, toen heeft NATO op een erg rustige manier gereageerd. Ik neem aan dat we dat nu ook gaan doen."