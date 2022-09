Russische president Poetin kondigt gedeeltelijke militaire mobilisatie aan in conflict met Oekraïne: "300.000 reservisten worden opgeroepen" 

De toespraak van Vladimir Poetin was gisteravond al aangekondigd, maar werd uiteindelijk om onduidelijke redenen naar vanmorgen verschoven. Daarin kondigde de Russische president een gedeeltelijke mobilisatie van het leger aan in het conflict met Oekraïne. "Het decreet is getekend, de mobilisatie begint vandaag", voegde hij eraan toe.

Zo'n gedeeltelijke mobilisatie van het leger houdt in dat Russen die de militaire dienst al hebben doorlopen, maar nu nog in reserve zijn, opgeroepen zullen worden. "Het gaat bijvoorbeeld ook over mensen met bepaalde specialismen. Die zullen opgeleid worden en hun inkomen zal gelijkgesteld worden aan dat van militairen die al een contract hebben in het leger", legt correspondent Geert Groot Koerkamp uit.

Volgens de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zou het in totaal om 300.000 reservisten gaan. Dat zijn dus lang niet alle reservisten in Rusland, want er zijn zo'n 2 miljoen reservemilitairen die opgeroepen zouden kunnen worden.