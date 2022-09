Politie vangt 2 autodieven na achtervolging van Rotselaar tot in Westerlo

De politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) zette massaal de achtervolging in. Er werd een beroep gedaan op de RAGO-politiehelikopter en ook de politiezone Zuiderkempen nam aan de klopjacht deel. Rond zes uur dinsdagavond konden de twee autodieven worden opgepakt in een maïsveld in Westerlo, in de provincie Antwerpen. Ook de gestolen auto werd in de buurt teruggevonden.