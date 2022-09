Opnieuw rechtszaak tegen Donald Trump: samen met drie van zijn kinderen wordt hij aangeklaagd voor "jarenlange fraude"

De procureur-generaal eist 250 miljoen dollar van de Trumps. Ze vraagt ook dat de Trump Organization voor vijf jaar het verbod krijgt om zich in te laten met de aankoop van commercieel onroerend goed in New York. Bovendien wil ze dat Trump of een van zijn kinderen niet langer kan optreden als functionaris of bestuurder in een bedrijf in de staat.

Het burgerlijk onderzoek tegen de Trump Organization werd ingesteld na een belangrijke getuigenis voor het Congres in Washington door een van de voormalige persoonlijke advocaten van Trump, Michael Cohen. Die beweerde dat er sprake was van frauduleuze opwaartse of neerwaartse waardering van activa binnen de Trump Organization om leningen, belastingvoordelen of betere verzekeringsvoordelen te verkrijgen.