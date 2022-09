Recyclagebedrijf Maltha in Lommel wil op grote schaal glas van zonnepanelen recycleren

In heel Europa wordt momenteel zo'n 13.000 ton zonnepanelen per jaar afgedankt. "Tegen 2025 schatten we dat dat al zo'n 100.000 ton per jaar zal zijn en tegen 2030 zal dat in Europa zelfs stijgen tot 1,7 miljoen ton per jaar. Dus dat is een enorm potentieel aan grondstoffen die teruggewonnen kunnen worden. En het mooie aan het verhaal is dat wij daar in Lommel ons steentje aan kunnen bijdragen. Want Lommel is een echte glasgemeente, er is de zandontginning om glas te kunnen maken, er is de glaskunst, maar dus ook de recyclage van glas."