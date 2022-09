Gemeente Overijse koopt restaurant in Jezus-Eik om het meteen plat te gooien: "Meer plek voor fietsers"

Om het pand aan te kopen maken de gemeente en De Werkvennootschap gebruik van het voorkooprecht. De Vlaamse overheid en de lokale overheden zoals provincies, gemeenten en intercommunales hebben in bepaalde gebieden het recht om gebouwen of gronden te kopen voor ze echt op de markt worden aangeboden. Het is een instrument om een opdracht van openbaar nut te realiseren, in dit geval dus een veilig verkeersplein in het kader van het RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) 11 'Toeristische poort Jezus-Eik'.