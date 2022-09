Stormloop op brandhout in Brussel: "De vraag is verdrievoudigd"

Steven De Hertog wijst ook op het gevaar van illegale ontbossing. “Door de stijgende vraag zou de toevoer van illegaal gekapt hout kunnen toenemen. Onze bossen zijn de longen van onze wereld. Hoe meer ontbossing, hoe minder CO² de bomen uit de atmosfeer kunnen halen. Oudere bomen zijn trouwens dé kampioenen op het vlak van luchtzuivering. Dankzij hun diepe wortels kunnen zij extra CO² in de bodem opslaan. Als zij gekapt worden, verliezen we dubbel."



Of de huidige stormloop op brandhout voor Steven De Hertog hem als wetenschapper niet doet wanhopen? “Je moet alles in perspectief plaatsen. Natuurlijk is de klimaaturgentie een absolute prioriteit. Het zal dit decennium moeten gebeuren. We hebben de pech dat de wereld zich vandaag in een open conflict bevindt. Dat bemoeilijkt de samenwerking op het vlak van onze klimaatdoelstellingen. We weten dat samenwerking de sleutel is om een duurzame kentering in te zetten. En dat betekent dat wereldvrede cruciaal is. Een wereld die samenwerkt, het is meer dan ooit nodig om onze klimaatdoelstellingen te realiseren."