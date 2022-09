Rusland laat tien buitenlandse krijgsgevangenen gaan, ook terdoodveroordeelden zijn weer vrij: wat pro-Russische rebellen in ruil kregen, is niet duidelijk 

Een vliegtuig met tien vrijgelaten gevangenen is vandaag in Saoudi-Arabië geland. Dat, omdat de Saoudische kroonprins in de zaak heeft bemiddeld. Maar hoe de deal precies tot stand is gekomen en wat Rusland in ruil krijgt, is onduidelijk.

Onder de vrijgelatenen zijn twee Amerikaanse staatsburgers, de 39-jarige Alexander Drueke en de 27-jarige Andy Huynh. De twee mannen uit Alabama werden in juni gevangengenomen in Oost-Oekraïne.