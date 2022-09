Sabotage aan circulatieplan in Anderlecht maakt slachtoffer: parlementslid knalt op betonblok

Hij komt er met pijn, wonden aan zijn benen en schouders en een afgebroken stuk tand van af. Later vandaag gaat hij naar de dokter om na te gaan of er foto’s van zijn schouder gemaakt moeten worden, toch schat hij die kans klein in. Politici spreken van burgerlijke ongehoorzaamheid, maar de protestactie is levensgevaarlijk, zegt hij. “Ik heb nog het ‘geluk’ gehad dat ik met de fiets reed. Als je met een motor in volle vaart tegen zo’n betonblok rijdt, had je het niet kunnen navertellen.”