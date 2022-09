School 't Saam in Diksmuide transformeert computerlokaal in bibliotheek

De school kiest er bewust voor om het lokaal te transformeren in een bibliotheek vol boeken, strips en gezelschapsspelen. Daarmee hopen ze dat leerlingen opnieuw het plezier van lezen ontdekken. "We zagen de afgelopen jaren het leesplezier en de leesvaardigheid van leerlingen dalen. De nieuwe bib willen we dus gebruiken om de kinderen even van hun scherm weg te halen. Het is ook de bedoeling om het aanbod in de bib de komende jaren alleen nog maar uit te breiden", sluit De Keyser af.