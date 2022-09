Amerikaanse president Joe Biden haalt fors uit naar Poetin: “Rusland heeft schaamteloos basisprincipes VN geschonden”

Joe Biden haalt tijdens zijn toespraak op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York stevig uit naar zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin. “De oorlog in Oekraïne is een oorlog gekozen door één man. Rusland heeft schaamteloos de basisprincipes van de VN geschonden. De wereld moet zijn schandelijke daden zien voor wat ze zijn."